Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 2 қазан
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 2 қазандағы (сағат 11:10 жағдайы бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтап ұсынады.
Ұлттық банк деректері бойынша ресми бағам:
- доллар – 549,15 теңге,
- еуро – 643,88 теңге,
- рубль – 6,71 теңге.
Астана
- Доллар: сатып алу – 545,6 тг, сату – 550,6 тг.
- Еуро: сатып алу – 635,4 тг, сату – 645,1 тг.
- Рубль: сатып алу – 6,62 тг, сату – 6,77 тг.
Алматы
- Доллар: сатып алу – 546,7 тг, сату – 549,3 тг.
- Еуро: сатып алу – 641,5 тг, сату – 646,5 тг.
- Рубль: сатып алу – 6,61 тг, сату – 6,73 тг.
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 546,3 тг, сату – 549,3 тг.
- Еуро: сатып алу – 638,8 тг, сату – 644,5 тг.
- Рубль: сатып алу – 6,62 тг, сату – 6,70 тг.
Көрсетілген бағамдар материал жарияланған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өте келе шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript