#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 2 қазан

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 12:01 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 2 қазандағы (сағат 11:10 жағдайы бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтап ұсынады.

Ұлттық банк деректері бойынша ресми бағам:

  • доллар – 549,15 теңге,
  • еуро – 643,88 теңге,
  • рубль – 6,71 теңге.

Астана

  • Доллар: сатып алу – 545,6 тг, сату – 550,6 тг.
  • Еуро: сатып алу – 635,4 тг, сату – 645,1 тг.
  • Рубль: сатып алу – 6,62 тг, сату – 6,77 тг.

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 546,7 тг, сату – 549,3 тг.
  • Еуро: сатып алу – 641,5 тг, сату – 646,5 тг.
  • Рубль: сатып алу – 6,61 тг, сату – 6,73 тг.

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 546,3 тг, сату – 549,3 тг.
  • Еуро: сатып алу – 638,8 тг, сату – 644,5 тг.
  • Рубль: сатып алу – 6,62 тг, сату – 6,70 тг.

Көрсетілген бағамдар материал жарияланған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өте келе шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
1 қазандағы саудада валюта бағамдары қалай өзгерді
16:17, 01 қазан 2025
1 қазандағы саудада валюта бағамдары қалай өзгерді
Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары – 1 қазан
11:38, 01 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары – 1 қазан
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 30 қыркүйек
11:23, 30 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 30 қыркүйек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: