Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 30 қазан
Zakon.kz 2025 жылғы 30 қазандағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес,
доллар бағамы – 530,15 теңге,
еуро – 617,47 теңге,
рубль – 6,64 теңге.
Астана
Доллар
Сатып алу – 520,4 теңге/Сату – 533,7 теңге
Еуро
Сатып алу – 609,6 теңге/Сату – 616,9 теңге
Рубль
Сатып алу – 6,48 теңге/Сату – 6,63 теңге
Алматы
Доллар
Сатып алу – 529,1 теңге/Сату – 531,9 теңге
Еуро
Сатып алу – 613,5 теңге/Сату – 618,5 теңге
Рубль
Сатып алу – 6,53 теңге/Сату – 6,65 теңге
Шымкент
Доллар
Сатып алу – 529,1 теңге/Сату – 531,5 теңге
Еуро
Сатып алу – 613,4 теңге/Сату – 621,8 теңге
Рубль
Сатып алу – 6,55 теңге/Сату – 6,64 теңге
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәнге сәйкес келеді. Уақыт өткен сайын шетел валюталарының бағамдары өзгеруі мүмкін.
