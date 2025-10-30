#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 30 қазан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 11:43 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 30 қазандағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес,

доллар бағамы – 530,15 теңге,

еуро – 617,47 теңге,

рубль – 6,64 теңге.

Астана

Доллар

Сатып алу – 520,4 теңге/Сату – 533,7 теңге

Еуро

Сатып алу – 609,6 теңге/Сату – 616,9 теңге

Рубль

Сатып алу – 6,48 теңге/Сату – 6,63 теңге

Алматы

Доллар

Сатып алу – 529,1 теңге/Сату – 531,9 теңге

Еуро

Сатып алу – 613,5 теңге/Сату – 618,5 теңге

Рубль

Сатып алу – 6,53 теңге/Сату – 6,65 теңге

Шымкент

Доллар

Сатып алу – 529,1 теңге/Сату – 531,5 теңге

Еуро

Сатып алу – 613,4 теңге/Сату – 621,8 теңге

Рубль

Сатып алу – 6,55 теңге/Сату – 6,64 теңге

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәнге сәйкес келеді. Уақыт өткен сайын шетел валюталарының бағамдары өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 28 қазан
12:41, 28 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 28 қазан
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 20 қазан
11:31, 20 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 20 қазан
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 2 қазан
12:01, 02 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 2 қазан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: