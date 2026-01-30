Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 30 қаңтар
Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар – 503,17 теңге, еуро – 600,89 теңге, рубль – 6,63 теңге.
Астана
Доллар: орташа сатып алу – 500 теңге, сату – 507,1 теңге
Еуро: орташа сатып алу – 592,2 теңге, сату – 602,2 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,70 теңге
Алматы
Доллар: орташа сатып алу – 496 теңге, сату – 502,9 теңге
Еуро: орташа сатып алу – 596 теңге, сату – 600,9 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,64 теңге
Шымкент
Доллар: орташа сатып алу – 501 теңге, сату – 503,2 теңге
Еуро: орташа сатып алу – 596,1 теңге, сату – 602,4 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,64 теңге
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтке сәйкес өзекті болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.