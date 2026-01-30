#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 30 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 12:07 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 30 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жазды.

Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар – 503,17 теңге, еуро – 600,89 теңге, рубль – 6,63 теңге.

Астана

Доллар: орташа сатып алу – 500 теңге, сату – 507,1 теңге

Еуро: орташа сатып алу – 592,2 теңге, сату – 602,2 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,70 теңге

Алматы

Доллар: орташа сатып алу – 496 теңге, сату – 502,9 теңге

Еуро: орташа сатып алу – 596 теңге, сату – 600,9 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,64 теңге

Шымкент

Доллар: орташа сатып алу – 501 теңге, сату – 503,2 теңге

Еуро: орташа сатып алу – 596,1 теңге, сату – 602,4 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,64 теңге

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтке сәйкес өзекті болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
