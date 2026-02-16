Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 16 ақпан
Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
Доллар – 496 теңге
Еуро – 588,01 теңге
Рубль – 6,42 теңге
Астана
Доллар бағамы
Орташа сатып алу: 493 теңге
Орташа сату: 500 теңге
Еуро бағамы
Орташа сатып алу: 585 теңге
Орташа сату: 595 теңге
Рубль бағамы
Орташа сатып алу: 6,35 теңге
Орташа сату: 6,65 теңге
Алматы
Доллар бағамы
Орташа сатып алу: 493,4 теңге
Орташа сату: 495,8 теңге
Еуро бағамы
Орташа сатып алу: 584,7 теңге
Орташа сату: 589,3 теңге
Рубль бағамы
Орташа сатып алу: 6,38 теңге
Орташа сату: 6,49 теңге
Шымкент
Доллар бағамы
Орташа сатып алу: 493,6 теңге
Орташа сату: 495,3 теңге
Еуро бағамы
Орташа сатып алу: 585,3 теңге
Орташа сату: 590,8 теңге
Рубль бағамы
Орташа сатып алу: 6,40 теңге
Орташа сату: 6,47 теңге
Белгіленген валюта бағамдары тек материал жарияланған сәтке арналған. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.