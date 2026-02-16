#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 16 ақпан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 11:16 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 16 ақпанға Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

Доллар – 496 теңге

Еуро – 588,01 теңге

Рубль – 6,42 теңге

Астана

Доллар бағамы

Орташа сатып алу: 493 теңге

Орташа сату: 500 теңге

Еуро бағамы

Орташа сатып алу: 585 теңге

Орташа сату: 595 теңге

Рубль бағамы

Орташа сатып алу: 6,35 теңге

Орташа сату: 6,65 теңге

Алматы

Доллар бағамы

Орташа сатып алу: 493,4 теңге

Орташа сату: 495,8 теңге

Еуро бағамы

Орташа сатып алу: 584,7 теңге

Орташа сату: 589,3 теңге

Рубль бағамы

Орташа сатып алу: 6,38 теңге

Орташа сату: 6,49 теңге

Шымкент

Доллар бағамы

Орташа сатып алу: 493,6 теңге

Орташа сату: 495,3 теңге

Еуро бағамы

Орташа сатып алу: 585,3 теңге

Орташа сату: 590,8 теңге

Рубль бағамы

Орташа сатып алу: 6,40 теңге

Орташа сату: 6,47 теңге

Белгіленген валюта бағамдары тек материал жарияланған сәтке арналған. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

