Қоғам

Қазгидромет ескертті: елде боран мен қатты жел күтілуде

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 12:07 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 16–18 ақпан аралығында Қазақстан аумағы арқылы Урал тауларынан келетін циклон өтеді. Zakon.kz хабарлағандай, циклон елде жауын-шашын, боран және желдің күшеюіне себеп болады.

"Қазгидромет" синоптиктері ауа райының күрт өзгерістеріне байланысты қазақстандықтарды ескертті.

Олардың мәліметінше, 18 ақпаннан бастап Хельсинки аймақтарынан келе жатқан циклонның артқы жағынан антициклон тарай бастайды. Солтүстік өңірлерде бұл ауа температурасының төмендеуі мен жауын-шашынның біртіндеп тоқтауына алып келеді – түнде ауа температурасы -18…-23°С шамасында болады.

Оңтүстік өңірлерде күндіз жаңа циклонның Қара теңіз аймақтарынан әсер етуіне байланысты ауа температурасы +15…+20°С-қа дейін жылы болады.

Болжам бойынша, ауа райының күрт өзгерістері әсіресе елдің солтүстік және оңтүстік өңірлеріндегі контрастты айқын көрсетеді.

Ауа райының өзгергіштігіне таңғалудың қажеті жоқ: метеорологтар ақпан айында термометр бағаналары -35°С-тен +17°С-қа дейін ауытқуы мүмкін екенін алдын ала хабарлаған.

