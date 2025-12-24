Қазақстанда циклоннан кейін қатты аяз: жел күшейіп, көктайғақ болады
Фото: Zakon.kz
Алдағы күндері Қазақстан аумағы арқылы белсенді солтүстік-батыс циклоны өтеді. Бұл туралы 25–27 желтоқсанға арналған болжамды жариялаған "Қазгидромет" РМК синоптиктері ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың мәліметінше, циклон қар алып келеді, ал оңтүстік өңірлерде жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде жауады.
26 желтоқсанда елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында әсіресе қатты жауын-шашын күтіледі.
Сондай-ақ республика бойынша боран соғып, жел күшейеді, ал батыс және оңтүстік өңірлерде көктайғақ болуы ықтимал.
Алайда 27 желтоқсанда циклонның орнын салқын батыс антициклоны басады.
Ол жауын-шашынның біртіндеп тоқтауына және ауа температурасының күрт төмендеуіне әкеледі:
- елдің солтүстік-батысы мен солтүстігінде түнгі уақытта ауа температурасы -25–30°С-қа дейін төмендейді;
- шығыс өңірлерде -22–30°С-қа дейін аяз болады.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда соңғы 54 жылда тіркелмеген температуралық рекорд жаңарғаны туралы да хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript