#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Қоғам

Қазақстанда циклоннан кейін қатты аяз: жел күшейіп, көктайғақ болады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 11:41 Фото: Zakon.kz
Алдағы күндері Қазақстан аумағы арқылы белсенді солтүстік-батыс циклоны өтеді. Бұл туралы 25–27 желтоқсанға арналған болжамды жариялаған "Қазгидромет" РМК синоптиктері ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, циклон қар алып келеді, ал оңтүстік өңірлерде жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде жауады.

26 желтоқсанда елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында әсіресе қатты жауын-шашын күтіледі.

Сондай-ақ республика бойынша боран соғып, жел күшейеді, ал батыс және оңтүстік өңірлерде көктайғақ болуы ықтимал.

Алайда 27 желтоқсанда циклонның орнын салқын батыс антициклоны басады.

Ол жауын-шашынның біртіндеп тоқтауына және ауа температурасының күрт төмендеуіне әкеледі:

  • елдің солтүстік-батысы мен солтүстігінде түнгі уақытта ауа температурасы -25–30°С-қа дейін төмендейді;
  • шығыс өңірлерде -22–30°С-қа дейін аяз болады.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда соңғы 54 жылда тіркелмеген температуралық рекорд жаңарғаны туралы да хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанға найзағай мен бұршақ жауатын циклон жақындап келеді
12:38, 23 шілде 2025
Қазақстанға найзағай мен бұршақ жауатын циклон жақындап келеді
Қазақстанның 15 өңірінде бұрқасын, жел күшейіп, көктайғақ болады
20:31, 04 қаңтар 2024
Қазақстанның 15 өңірінде бұрқасын, жел күшейіп, көктайғақ болады
"Қалың қар жауып, қатты жел соғады". Дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы
16:42, 14 желтоқсан 2025
"Қалың қар жауып, қатты жел соғады". Дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: