Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 4 ақпан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 11:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 4 ақпанға Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

  • Доллар – 503,44 теңге
  • Еуро – 593,35 теңге
  • Ресей рублі – 6,55 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 497,8 теңге, сату – 505 теңге
  • Еуро: сатып алу – 589 теңге, сату – 598,9 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 498,9 теңге, сату – 501,7 теңге
  • Еуро: сатып алу – 589,8 теңге, сату – 594,6 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,55 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 500 теңге, сату – 502,5 теңге
  • Еуро: сатып алу – 590,5 теңге, сату – 597,1 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,55 теңге

Көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі деректер болып табылады. Валюта бағамы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
