Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 4 ақпан
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 4 ақпанға Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
- Доллар – 503,44 теңге
- Еуро – 593,35 теңге
- Ресей рублі – 6,55 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 497,8 теңге, сату – 505 теңге
- Еуро: сатып алу – 589 теңге, сату – 598,9 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 498,9 теңге, сату – 501,7 теңге
- Еуро: сатып алу – 589,8 теңге, сату – 594,6 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,55 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 500 теңге, сату – 502,5 теңге
- Еуро: сатып алу – 590,5 теңге, сату – 597,1 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,55 теңге
Көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі деректер болып табылады. Валюта бағамы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript