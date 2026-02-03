#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 3 ақпанда

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, евро и рубль, евро и рубли, разная валюта, разные валюты , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 11:55 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 3 ақпан бойынша Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жинақтады.

Ресми мәліметтерге сәйкес, ҚР Ұлттық банкі курсын жариялады:

Доллар – 505,17 теңге

Еуро – 599,54 теңге

Рубль – 6,59 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 502 теңге, сату – 509 теңге

Еуро: сатып алу – 594 теңге, сату – 604 теңге

Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 503,9 теңге, сату – 506,1 теңге

Еуро: сатып алу – 595,2 теңге, сату – 598,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,58 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 503,9 теңге, сату – 505,9 теңге

Еуро: сатып алу – 595,3 теңге, сату – 601,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,59 теңге

Аталған валюта бағамы материал дайындалған сәттегі жағдайға сәйкес берілген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
15:48, Бүгін
3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 22 қаңтар
11:27, 22 қаңтар 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 22 қаңтар
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
11:27, 25 желтоқсан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: