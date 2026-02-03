Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 3 ақпанда
Zakon.kz 2026 жылғы 3 ақпан бойынша Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жинақтады.
Ресми мәліметтерге сәйкес, ҚР Ұлттық банкі курсын жариялады:
Доллар – 505,17 теңге
Еуро – 599,54 теңге
Рубль – 6,59 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 502 теңге, сату – 509 теңге
Еуро: сатып алу – 594 теңге, сату – 604 теңге
Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 503,9 теңге, сату – 506,1 теңге
Еуро: сатып алу – 595,2 теңге, сату – 598,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,58 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 503,9 теңге, сату – 505,9 теңге
Еуро: сатып алу – 595,3 теңге, сату – 601,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,59 теңге
Аталған валюта бағамы материал дайындалған сәттегі жағдайға сәйкес берілген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
