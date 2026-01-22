Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 22 қаңтар
Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық Банкі дерегінше: доллар – 506,7 теңге, еуро – 593,14 теңге, рубль – 6,53 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Орташа сатып алу – 506 теңге
Орташа сату – 513 теңге
Еуро бағамы:
Орташа сатып алу – 589,9 теңге
Орташа сату – 599,9 теңге
Рубль бағамы:
Орташа сатып алу – 6,35 теңге
Орташа сату – 6,65 теңге
Алматы
Доллар бағамы:
Орташа сатып алу – 506,6 теңге
Орташа сату – 508,9 теңге
Еуро бағамы:
Орташа сатып алу – 591,5 теңге
Орташа сату – 596 теңге
Рубль бағамы:
Орташа сатып алу – 6,45 теңге
Орташа сату – 6,56 теңге
Шымкент
Доллар бағамы:
Орташа сатып алу – 506,4 теңге
Орташа сату – 508,5 теңге
Еуро бағамы:
Орташа сатып алу – 591,3 теңге
Орташа сату – 596,3 теңге
Рубль бағамы:
Орташа сатып алу – 6,48 теңге
Орташа сату – 6,55 теңге
Белгіленген валюта бағамдары тек материал дайындалған сәттегі деректер болып табылады. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.