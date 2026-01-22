#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 22 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 11:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 22 қаңтарға (11:06) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа салмақталған сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық Банкі дерегінше: доллар – 506,7 теңге, еуро – 593,14 теңге, рубль – 6,53 теңге.

Астана

Доллар бағамы 

Орташа сатып алу – 506 теңге

Орташа сату – 513 теңге

Еуро бағамы:

Орташа сатып алу – 589,9 теңге

Орташа сату – 599,9 теңге

Рубль бағамы:

Орташа сатып алу – 6,35 теңге

Орташа сату – 6,65 теңге

Алматы

Доллар бағамы:

Орташа сатып алу – 506,6 теңге

Орташа сату – 508,9 теңге

Еуро бағамы:

Орташа сатып алу – 591,5 теңге

Орташа сату – 596 теңге

Рубль бағамы:

Орташа сатып алу – 6,45 теңге

Орташа сату – 6,56 теңге

Шымкент

Доллар бағамы:

Орташа сатып алу – 506,4 теңге

Орташа сату – 508,5 теңге

Еуро бағамы:

Орташа сатып алу – 591,3 теңге

Орташа сату – 596,3 теңге

Рубль бағамы:

Орташа сатып алу – 6,48 теңге

Орташа сату – 6,55 теңге

Белгіленген валюта бағамдары тек материал дайындалған сәттегі деректер болып табылады. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
11:27, 25 желтоқсан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 21 қаңтар
12:21, 21 қаңтар 2026
Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 21 қаңтар
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қаңтар
11:28, 13 қаңтар 2026
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қаңтар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: