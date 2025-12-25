#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 11:27 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату орташа курстарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллардың бағамы – 511 теңге, еуро – 602,72 теңге, рубль – 6,49 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 510,3 теңге, сату – 517,3 теңге

Еуро: сатып алу – 601,4 теңге, сату – 611,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,55 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 513,2 теңге, сату – 515,8 теңге

Еуро: сатып алу – 600,2 теңге, сату – 605,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,51 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 513,6 теңге, сату – 515,8 теңге

Еуро: сатып алу – 600,7 теңге, сату – 606,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,48 теңге

Аталған валюталық бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана өзекті болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
