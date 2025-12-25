Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату орташа курстарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллардың бағамы – 511 теңге, еуро – 602,72 теңге, рубль – 6,49 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 510,3 теңге, сату – 517,3 теңге
Еуро: сатып алу – 601,4 теңге, сату – 611,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,55 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 513,2 теңге, сату – 515,8 теңге
Еуро: сатып алу – 600,2 теңге, сату – 605,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,51 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 513,6 теңге, сату – 515,8 теңге
Еуро: сатып алу – 600,7 теңге, сату – 606,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,48 теңге
Аталған валюталық бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана өзекті болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
