Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 31 желтоқсан
Zakon.kz 31 желтоқсан 2025 жылы сағат 11:10 жағдайы бойынша Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.
Республикалық Ұлттық банк мәліметтері бойынша:
- Доллар – 502,57 теңге
- Евро – 591,68 теңге
- Рубль – 6,42 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 505,7 теңге, сату – 512,7 теңге
- Евро: сатып алу – 590 теңге, сату – 600 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,50 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 507,7 теңге, сату – 512,6 теңге
- Евро: сатып алу – 589,4 теңге, сату – 597,5 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,16 теңге, сату – 6,39 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 508,2 теңге, сату – 510,7 теңге
- Евро: сатып алу – 590,9 теңге, сату – 603,7 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,27 теңге, сату – 6,39 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта курстары материал жазылған сәттегі жағдайға сәйкес. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
