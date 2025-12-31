#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 31 желтоқсан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 11:18 Фото: freepik
Zakon.kz 31 желтоқсан 2025 жылы сағат 11:10 жағдайы бойынша Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Республикалық Ұлттық банк мәліметтері бойынша:

  • Доллар – 502,57 теңге
  • Евро – 591,68 теңге
  • Рубль – 6,42 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 505,7 теңге, сату – 512,7 теңге
  • Евро: сатып алу – 590 теңге, сату – 600 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,50 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 507,7 теңге, сату – 512,6 теңге
  • Евро: сатып алу – 589,4 теңге, сату – 597,5 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,16 теңге, сату – 6,39 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 508,2 теңге, сату – 510,7 теңге
  • Евро: сатып алу – 590,9 теңге, сату – 603,7 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,27 теңге, сату – 6,39 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта курстары материал жазылған сәттегі жағдайға сәйкес. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
