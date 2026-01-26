#Халық заңгері
Қаржы

Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы белгілі болды - 26 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 11:44 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 26 қаңтардағы (сағат 11:30) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Ұлттық банк деректеріне сәйкес, ресми бағам:

  • АҚШ доллары – 503,35 теңге
  • Еуро – 590,63 теңге
  • Ресей рублі – 6,62 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 500 теңге, сату – 507 теңге
  • Еуро: сатып алу – 590 теңге, сату – 600 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 501,8 теңге, сату – 504,4 теңге
  • Еуро: сатып алу – 592,8 теңге, сату – 597,2 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,59 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 502,2 теңге, сату – 504,3 теңге
  • Еуро: сатып алу – 591,3 теңге, сату – 596,6 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,61 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі деректер болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

