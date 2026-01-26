Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы белгілі болды - 26 қаңтар
Zakon.kz 2026 жылғы 26 қаңтардағы (сағат 11:30) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.
Ұлттық банк деректеріне сәйкес, ресми бағам:
- АҚШ доллары – 503,35 теңге
- Еуро – 590,63 теңге
- Ресей рублі – 6,62 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 500 теңге, сату – 507 теңге
- Еуро: сатып алу – 590 теңге, сату – 600 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 501,8 теңге, сату – 504,4 теңге
- Еуро: сатып алу – 592,8 теңге, сату – 597,2 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,59 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 502,2 теңге, сату – 504,3 теңге
- Еуро: сатып алу – 591,3 теңге, сату – 596,6 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,61 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі деректер болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
