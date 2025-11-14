#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 14 қараша

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 11:16 Фото: pixabay
Zakon.kz 2025 жылғы 14 қарашаға (сағат 11:06) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

РК Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллар – 524,32 теңге, евро – 609,05 теңге, рубль – 6,52 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 521,6 теңге, сату – 528,7 теңге

Евро: сатып алу – 604,6 теңге, сату – 614,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 523,4 теңге, сату – 525,2 теңге

Евро: сатып алу – 606,9 теңге, сату – 611 теңге

Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,51 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 523,2 теңге, сату – 525,2 теңге

Евро: сатып алу – 605,8 теңге, сату – 610,4 теңге

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге

Аталған валюта курстары материал жазылған сәттегі деректер болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.

