12 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта курсы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде доллар, евро және рубльдің сатып алу және сату орташа курстарын ұсынды (12 қараша 2025 ж., сағат 11:08).
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
Доллар – 525,28 теңге
Евро – 607,85 теңге
Рубль – 6,47 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 523,5 теңге, сату – 530,5 теңге
Евро: сатып алу – 603,5 теңге, сату – 613,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,49 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 525,6 теңге, сату – 527,3 теңге
Евро: сатып алу – 606,8 теңге, сату – 611 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,51 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 525,2 теңге, сату – 527,2 теңге
Евро: сатып алу – 605,4 теңге, сату – 610 теңге
Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,46 теңге
Аталған валюта курстары материал жазылған сәттегі мәлімет болып табылады. Уақыт өткен сайын шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.
