Қаржы

12 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта курсы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 11:28 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде доллар, евро және рубльдің сатып алу және сату орташа курстарын ұсынды (12 қараша 2025 ж., сағат 11:08).

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

Доллар – 525,28 теңге

Евро – 607,85 теңге

Рубль – 6,47 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 523,5 теңге, сату – 530,5 теңге

Евро: сатып алу – 603,5 теңге, сату – 613,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,49 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 525,6 теңге, сату – 527,3 теңге

Евро: сатып алу – 606,8 теңге, сату – 611 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,51 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 525,2 теңге, сату – 527,2 теңге

Евро: сатып алу – 605,4 теңге, сату – 610 теңге

Рубль: сатып алу – 6,39 теңге, сату – 6,46 теңге

Аталған валюта курстары материал жазылған сәттегі мәлімет болып табылады. Уақыт өткен сайын шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
