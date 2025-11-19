Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 19 қараша
Zakon.kz 2025 жылғы 19 қарашада (сағат 11:06) Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын жариялады.
Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
Доллар – 521,01 теңге
Евро – 603,43 теңге
Рубль – 6,42 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 518,7 теңге, сату – 525,7 теңге
Евро: сатып алу – 600,7 теңге, сату – 610,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,32 теңге, сату – 6,47 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 521,1 теңге, сату – 523,1 теңге
Евро: сатып алу – 603,1 теңге, сату – 607,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,48 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 520,7 теңге, сату – 522,9 теңге
Евро: сатып алу – 602,2 теңге, сату – 607,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,43 теңге
Аталған валюта курстары тек материал жазылған сәтке арналған. Валютаның бағамы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.
