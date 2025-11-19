#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 19 қараша

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 12:36 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 19 қарашада (сағат 11:06) Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын жариялады.

Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

Доллар – 521,01 теңге

Евро – 603,43 теңге

Рубль – 6,42 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 518,7 теңге, сату – 525,7 теңге

Евро: сатып алу – 600,7 теңге, сату – 610,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,32 теңге, сату – 6,47 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 521,1 теңге, сату – 523,1 теңге

Евро: сатып алу – 603,1 теңге, сату – 607,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,48 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 520,7 теңге, сату – 522,9 теңге

Евро: сатып алу – 602,2 теңге, сату – 607,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,43 теңге

Аталған валюта курстары тек материал жазылған сәтке арналған. Валютаның бағамы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
