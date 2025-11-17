#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 17 қараша

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 12:44 Фото: freepik
Zakon.kz 2025 жылдың 17 қарашасында (сағат 11:06-дағы мәлімет бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

  • доллар – 522,19 теңге,
  • еуро – 606,42 теңге,
  • рубль – 6,47 теңге.

Астана

Доллар

Орташа сатып алу бағамы – 523,5 теңге

Орташа сату бағамы – 530,5 теңге

Еуро

Орташа сатып алу – 605,5 теңге

Орташа сату – 615,5 теңге

Рубль

Орташа сатып алу – 6,40 теңге

Орташа сату – 6,55 теңге

Алматы

Доллар

Сатып алу – 525,3 теңге

Сату – 527 теңге

Еуро

Сатып алу – 607,2 теңге

Сату – 611,1 теңге

Рубль

Сатып алу – 6,39 теңге

Сату – 6,50 теңге

Шымкент

Доллар

Сатып алу – 525,1 теңге

Сату – 527,1 теңге

Еуро

Сатып алу – 605,6 теңге

Сату – 610 теңге

Рубль

Сатып алу – 6,40 теңге

Сату – 6,46 теңге

Көрсетілген бағамдар материал жазылған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

