Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 17 қараша
Zakon.kz 2025 жылдың 17 қарашасында (сағат 11:06-дағы мәлімет бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
- доллар – 522,19 теңге,
- еуро – 606,42 теңге,
- рубль – 6,47 теңге.
Астана
Доллар
Орташа сатып алу бағамы – 523,5 теңге
Орташа сату бағамы – 530,5 теңге
Еуро
Орташа сатып алу – 605,5 теңге
Орташа сату – 615,5 теңге
Рубль
Орташа сатып алу – 6,40 теңге
Орташа сату – 6,55 теңге
Алматы
Доллар
Сатып алу – 525,3 теңге
Сату – 527 теңге
Еуро
Сатып алу – 607,2 теңге
Сату – 611,1 теңге
Рубль
Сатып алу – 6,39 теңге
Сату – 6,50 теңге
Шымкент
Доллар
Сатып алу – 525,1 теңге
Сату – 527,1 теңге
Еуро
Сатып алу – 605,6 теңге
Сату – 610 теңге
Рубль
Сатып алу – 6,40 теңге
Сату – 6,46 теңге
Көрсетілген бағамдар материал жазылған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
