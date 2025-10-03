Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 3 қазан
Zakon.kz 2025 жылғы 3 қазанда (сағат 11:10 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Ұлттық банк мәліметінше, ресми бағам:
доллар – 546,96 теңге,
еуро – 642,73 теңге,
рубль – 6,7 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 545,7 ₸, сату – 551,7 ₸
Еуро: сатып алу – 637,6 ₸, сату – 645,7 ₸
Рубль: сатып алу – 6,66 ₸, сату – 6,82 ₸
Алматы
Доллар: сатып алу – 547,5 ₸, сату – 549,9 ₸
Еуро: сатып алу – 641,5 ₸, сату – 646,5 ₸
Рубль: сатып алу – 6,63 ₸, сату – 6,75 ₸
Шымкент
Доллар: сатып алу – 547 ₸, сату – 550 ₸
Еуро: сатып алу – 639,2 ₸, сату – 644,5 ₸
Рубль: сатып алу – 6,64 ₸, сату – 6,72 ₸
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
