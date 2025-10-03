#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 3 қазан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 11:08 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 3 қазанда (сағат 11:10 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Ұлттық банк мәліметінше, ресми бағам:

доллар – 546,96 теңге,

еуро – 642,73 теңге,

рубль – 6,7 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 545,7 ₸, сату – 551,7 ₸

Еуро: сатып алу – 637,6 ₸, сату – 645,7 ₸

Рубль: сатып алу – 6,66 ₸, сату – 6,82 ₸

Алматы

Доллар: сатып алу – 547,5 ₸, сату – 549,9 ₸

Еуро: сатып алу – 641,5 ₸, сату – 646,5 ₸

Рубль: сатып алу – 6,63 ₸, сату – 6,75 ₸

Шымкент

Доллар: сатып алу – 547 ₸, сату – 550 ₸

Еуро: сатып алу – 639,2 ₸, сату – 644,5 ₸

Рубль: сатып алу – 6,64 ₸, сату – 6,72 ₸

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Доллар 550 теңгеге жақындап қалды: Ұлттық банк қандай шаралар қабылдауда
16:14, 02 қазан 2025
Доллар 550 теңгеге жақындап қалды: Ұлттық банк қандай шаралар қабылдауда
2 қазан күнгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар арзандады.
15:54, 02 қазан 2025
2 қазан күнгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар арзандады.
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 2 қазан
12:01, 02 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 2 қазан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: