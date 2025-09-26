Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 26 қыркүйек
Zakon.kz 2025 жылғы 26 қыркүйекте (сағат 11:07-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату орташа бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 541,68 теңге, еуро – 636,26 теңге, рубль – 6,48 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Сатып алу: 541,6 теңге/Сату: 548,1 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу: 632,5 теңге/Сату: 640,5 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу: 6,37 теңге/Сату: 6,52 теңге
Алматы
Доллар бағамы
Сатып алу: 542,1 теңге/Сату: 544,9 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу: 634,5 теңге/Сату: 638,5 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу: 6,39 теңге/Сату: 6,51 теңге
Шымкент
Доллар бағамы
Сатып алу: 543,4 теңге/Сату: 546,5 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу: 634,4 теңге/Сату: 639,7 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу: 6,3 теңге/Сату: 6,49 теңге
Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі жағдайға ғана қатысты. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
