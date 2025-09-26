#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 26 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 12:32 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 26 қыркүйекте (сағат 11:07-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату орташа бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 541,68 теңге, еуро – 636,26 теңге, рубль – 6,48 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Сатып алу: 541,6 теңге/Сату: 548,1 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу: 632,5 теңге/Сату: 640,5 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу: 6,37 теңге/Сату: 6,52 теңге

Алматы

Доллар бағамы

Сатып алу: 542,1 теңге/Сату: 544,9 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу: 634,5 теңге/Сату: 638,5 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу: 6,39 теңге/Сату: 6,51 теңге

Шымкент

Доллар бағамы

Сатып алу: 543,4 теңге/Сату: 546,5 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу: 634,4 теңге/Сату: 639,7 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу: 6,3 теңге/Сату: 6,49 теңге

Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі жағдайға ғана қатысты. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
