Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 16 қыркүйек
Zakon.kz 2025 жылғы 16 қыркүйекте (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтап ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
доллар – 541,18 теңге,
еуро – 636,05 теңге,
рубль – 6,52 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 537,34 тг, сату – 542,3 тг.
Еуро: сатып алу – 631,3 тг, сату – 639,3 тг.
Рубль: сатып алу – 6,46 тг, сату – 6,66 тг.
Алматы
Доллар: сатып алу – 539,1 тг, сату – 541,5 тг.
Еуро: сатып алу – 634,5 тг, сату – 638,5 тг.
Рубль: сатып алу – 6,39 тг, сату – 6,51 тг.
Шымкент
Доллар: сатып алу – 539,1 тг, сату – 542,1 тг.
Еуро: сатып алу – 632,1 тг, сату – 637,1 тг.
Рубль: сатып алу – 6,43 тг, сату – 6,52 тг.
Аталған бағамдар материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
