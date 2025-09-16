#Қазақстан
#Қазақстан
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 16 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 12:51 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 16 қыркүйекте (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтап ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

доллар – 541,18 теңге,

еуро – 636,05 теңге,

рубль – 6,52 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 537,34 тг, сату – 542,3 тг.

Еуро: сатып алу – 631,3 тг, сату – 639,3 тг.

Рубль: сатып алу – 6,46 тг, сату – 6,66 тг.

Алматы

Доллар: сатып алу – 539,1 тг, сату – 541,5 тг.

Еуро: сатып алу – 634,5 тг, сату – 638,5 тг.

Рубль: сатып алу – 6,39 тг, сату – 6,51 тг.

Шымкент

Доллар: сатып алу – 539,1 тг, сату – 542,1 тг.

Еуро: сатып алу – 632,1 тг, сату – 637,1 тг.

Рубль: сатып алу – 6,43 тг, сату – 6,52 тг.

Аталған бағамдар материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
