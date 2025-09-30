Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 30 қыркүйек
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамдарын 2025 жылғы 30 қыркүйек сағат 11:08-дегі жағдай бойынша ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллардың бағамы – 548,79 теңге, еуро – 643,02 теңге, рубль – 6,63 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 544,5 тг, сату – 549,5 тг.
Еуро: сатып алу – 637,5 тг, сату – 645,5 тг.
Рубль: сатып алу – 6,51 тг, сату – 6,67 тг.
Алматы
Доллар: сатып алу – 546,7 тг, сату – 549,3 тг.
Еуро: сатып алу – 640 тг, сату – 645 тг.
Рубль: сатып алу – 6,49 тг, сату – 6,63 тг.
Шымкент
Доллар: сатып алу – 547 тг, сату – 550 тг.
Еуро: сатып алу – 638,6 тг, сату – 644,4 тг.
Рубль: сатып алу – 6,50 тг, сату – 6,57 тг.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
