#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Оқиғалар

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 30 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамдарын 2025 жылғы 30 қыркүйек сағат 11:08-дегі жағдай бойынша ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллардың бағамы – 548,79 теңге, еуро – 643,02 теңге, рубль – 6,63 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 544,5 тг, сату – 549,5 тг.

Еуро: сатып алу – 637,5 тг, сату – 645,5 тг.

Рубль: сатып алу – 6,51 тг, сату – 6,67 тг.

Алматы

Доллар: сатып алу – 546,7 тг, сату – 549,3 тг.

Еуро: сатып алу – 640 тг, сату – 645 тг.

Рубль: сатып алу – 6,49 тг, сату – 6,63 тг.

Шымкент

Доллар: сатып алу – 547 тг, сату – 550 тг.

Еуро: сатып алу – 638,6 тг, сату – 644,4 тг.

Рубль: сатып алу – 6,50 тг, сату – 6,57 тг.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 29 қыркүйек
12:39, 29 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 29 қыркүйек
26 қыркүйектегі саудада доллар бағамы бұрынғы деңгейіне оралды
16:11, 26 қыркүйек 2025
26 қыркүйектегі саудада доллар бағамы бұрынғы деңгейіне оралды
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 26 қыркүйек
12:32, 26 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 26 қыркүйек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: