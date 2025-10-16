Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Zakon.kz 16 қазан 2025 жылға Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сауда курсарын ұсынды (сағат 11:10-дегі деректер).
Республика Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша доллардың бағамы – 539,56 теңге, еуро – 627,35 теңге, рубль – 6,84 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 536,6 теңге, сату – 542,6 теңге
Еуро: сатып алу – 624,5 теңге, сату – 632,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,734 теңге, сату – 6,90 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 538,3 теңге, сату – 540,7 теңге
Еуро: сатып алу – 626 теңге, сату – 630 теңге
Рубль: сатып алу – 6,69 теңге, сату – 6,81 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 538,2 теңге, сату – 540,3 теңге
Еуро: сатып алу – 624,7 теңге, сату – 629,4 теңге
Рубль: сатып алу – 6,71 теңге, сату – 6,79 теңге
Айта кету керек, көрсетілген валюта курстары тек материал жазылған кездегі деректерге сәйкес. Уақыт өткен сайын шетелдік валютаның бағасы өзгеруі мүмкін.
