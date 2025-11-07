#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 7 қараша

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 11:54 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 7 қараша 2025 жылғы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарының орташа мәнін ұсынды (сағат 11:10-дегі деректер).

Ұлттық банк мәліметінше, ресми курс:

  • доллар – 526,79 теңге,
  • еуро – 606,34 теңге,
  • рубль – 6,51 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 524,6 теңге, сату – 531,6 теңге;

Еуро: сатып алу – 603,5 теңге, сату – 613,6 теңге;

Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,52 теңге.

Алматы

Доллар: сатып алу – 526,7 теңге, сату – 528,6 теңге;

Еуро: сатып алу – 605,6 теңге, сату – 611 теңге;

Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,54 теңге.

Шымкент

Доллар: сатып алу – 526,7 теңге, сату – 528,8 теңге;

Еуро: сатып алу – 604,1 теңге, сату – 609,9 теңге;

Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,49 теңге.

Айта кетейік, бұл бағамдар материал жарияланған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Уақыт өте келе айырбастау пункттеріндегі бағалар өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
