Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 7 қараша
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 7 қараша 2025 жылғы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарының орташа мәнін ұсынды (сағат 11:10-дегі деректер).
Ұлттық банк мәліметінше, ресми курс:
- доллар – 526,79 теңге,
- еуро – 606,34 теңге,
- рубль – 6,51 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 524,6 теңге, сату – 531,6 теңге;
Еуро: сатып алу – 603,5 теңге, сату – 613,6 теңге;
Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,52 теңге.
Алматы
Доллар: сатып алу – 526,7 теңге, сату – 528,6 теңге;
Еуро: сатып алу – 605,6 теңге, сату – 611 теңге;
Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,54 теңге.
Шымкент
Доллар: сатып алу – 526,7 теңге, сату – 528,8 теңге;
Еуро: сатып алу – 604,1 теңге, сату – 609,9 теңге;
Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,49 теңге.
Айта кетейік, бұл бағамдар материал жарияланған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Уақыт өте келе айырбастау пункттеріндегі бағалар өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript