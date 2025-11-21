Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 21 қараша
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 21 қарашадағы (сағат 11:08-дегі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарының жинағын жасады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ұсынған ресми деректер бойынша:
- доллар – 518,19 теңге,
- еуро – 597,32 теңге,
- рубль – 6,43 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Орташа сатып алу: 516,5 тг
Орташа сату: 523,6 тг
Еуро бағамы
Орташа сатып алу: 595,5 тг
Орташа сату: 603,6 тг
Рубль бағамы
Орташа сатып алу: 6,39 тг
Орташа сату: 6,54 тг
Алматы
Доллар бағамы
Орташа сатып алу: 518,6 тг
Орташа сату: 520,6 тг
Еуро бағамы
Орташа сатып алу: 597,2 тг
Орташа сату: 602,6 тг
Рубль бағамы
Орташа сатып алу: 6,38 тг
Орташа сату: 6,49 тг
Шымкент
Доллар бағамы
Орташа сатып алу: 518,7 тг
Орташа сату: 520,9 тг
Еуро бағамы
Орташа сатып алу: 596,7 тг
Орташа сату: 603,6 тг
Рубль бағамы
Орташа сатып алу: 6,39 тг
Орташа сату: 6,45 тг
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте өзекті. Уақыт өте бағалар өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript