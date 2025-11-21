#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 21 қараша

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 21 қарашадағы (сағат 11:08-дегі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарының жинағын жасады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ұсынған ресми деректер бойынша:

  • доллар – 518,19 теңге,
  • еуро – 597,32 теңге,
  • рубль – 6,43 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Орташа сатып алу: 516,5 тг

Орташа сату: 523,6 тг

Еуро бағамы

Орташа сатып алу: 595,5 тг

Орташа сату: 603,6 тг

Рубль бағамы

Орташа сатып алу: 6,39 тг

Орташа сату: 6,54 тг

Алматы

Доллар бағамы

Орташа сатып алу: 518,6 тг

Орташа сату: 520,6 тг

Еуро бағамы

Орташа сатып алу: 597,2 тг

Орташа сату: 602,6 тг

Рубль бағамы

Орташа сатып алу: 6,38 тг

Орташа сату: 6,49 тг

Шымкент

Доллар бағамы

Орташа сатып алу: 518,7 тг

Орташа сату: 520,9 тг

Еуро бағамы

Орташа сатып алу: 596,7 тг

Орташа сату: 603,6 тг

Рубль бағамы

Орташа сатып алу: 6,39 тг

Орташа сату: 6,45 тг

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтте өзекті. Уақыт өте бағалар өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
