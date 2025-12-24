#Халық заңгері
Қоғам

24 желтоқсанда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 24 желтоқсанға Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллардың бағамы – 510,18 теңге, еуро – 601,91 теңге, рубль – 6,51 теңге.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 506,5 теңге, сату бағамы – 513,5 теңге.

Еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 597,1 теңге, сату бағамы – 607,1 теңге.

Рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,37 теңге, сату бағамы – 6,52 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 508,1 теңге, сату бағамы – 510,9 теңге.

Еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 596,5 теңге, сату бағамы – 604,9 теңге.

Рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,42 теңге, сату бағамы – 6,54 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 508,3 теңге, сату бағамы – 510,7 теңге.

Еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 598,1 теңге, сату бағамы – 603,6 теңге.

Рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,40 теңге, сату бағамы – 6,47 теңге.

Аталған валюта бағамдары материал жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағалары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
