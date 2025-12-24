24 желтоқсанда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллардың бағамы – 510,18 теңге, еуро – 601,91 теңге, рубль – 6,51 теңге.
Астана
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 506,5 теңге, сату бағамы – 513,5 теңге.
Еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 597,1 теңге, сату бағамы – 607,1 теңге.
Рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,37 теңге, сату бағамы – 6,52 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 508,1 теңге, сату бағамы – 510,9 теңге.
Еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 596,5 теңге, сату бағамы – 604,9 теңге.
Рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,42 теңге, сату бағамы – 6,54 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 508,3 теңге, сату бағамы – 510,7 теңге.
Еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 598,1 теңге, сату бағамы – 603,6 теңге.
Рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,40 теңге, сату бағамы – 6,47 теңге.
Аталған валюта бағамдары материал жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағалары өзгеруі мүмкін.