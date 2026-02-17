#Референдум-2026
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 17 ақпан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 11:26 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 17 ақпан сағат 11:05-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа өлшенген бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мәліметіне сәйкес, ресми бағам:

– доллар – 491,97 теңге;

– еуро – 583,77 теңге;

– рубль – 6,39 теңге.

Астана

Доллар:

Сатып алу – 488,1 теңге,

Сату – 495,2 теңге.

Еуро:

Сатып алу – 575,6 теңге,

Сату – 585,6 теңге.

Рубль:

Сатып алу – 6,31 теңге,

Сату – 6,61 теңге.

Алматы

Доллар:

Сатып алу – 490 теңге,

Сату – 492,4 теңге.

Еуро:

Сатып алу – 578,3 теңге,

Сату – 584,3 теңге.

Рубль:

Сатып алу – 6,36 теңге,

Сату – 6,47 теңге.

Шымкент

Доллар:

Сатып алу – 490,6 теңге,

Сату – 492,3 теңге.

Еуро:

Сатып алу – 580,9 теңге,

Сату – 586,8 теңге.

Рубль:

Сатып алу – 6,38 теңге,

Сату – 6,45 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдайға сәйкес. Уақытқа байланысты шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін.

