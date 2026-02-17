Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 17 ақпан
Zakon.kz 2026 жылғы 17 ақпан сағат 11:05-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа өлшенген бағамдарына шолу жасады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мәліметіне сәйкес, ресми бағам:
– доллар – 491,97 теңге;
– еуро – 583,77 теңге;
– рубль – 6,39 теңге.
Астана
Доллар:
Сатып алу – 488,1 теңге,
Сату – 495,2 теңге.
Еуро:
Сатып алу – 575,6 теңге,
Сату – 585,6 теңге.
Рубль:
Сатып алу – 6,31 теңге,
Сату – 6,61 теңге.
Алматы
Доллар:
Сатып алу – 490 теңге,
Сату – 492,4 теңге.
Еуро:
Сатып алу – 578,3 теңге,
Сату – 584,3 теңге.
Рубль:
Сатып алу – 6,36 теңге,
Сату – 6,47 теңге.
Шымкент
Доллар:
Сатып алу – 490,6 теңге,
Сату – 492,3 теңге.
Еуро:
Сатып алу – 580,9 теңге,
Сату – 586,8 теңге.
Рубль:
Сатып алу – 6,38 теңге,
Сату – 6,45 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдайға сәйкес. Уақытқа байланысты шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін.
