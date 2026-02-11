Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 491,88 теңге, еуро – 585,83 теңге, рубль – 6,36 теңге.
Астана
Доллар бағамы Орташа сатып алу – 490 теңге, сату – 497 теңге.
Еуро бағамы Орташа сатып алу – 582 теңге, сату – 592 теңге.
Рубль бағамы Орташа сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,55 теңге.
Алматы
Доллар бағамы Орташа сатып алу – 491,9 теңге, сату – 494,4 теңге.
Еуро бағамы Орташа сатып алу – 584 теңге, сату – 588,8 теңге.
Рубль бағамы Орташа сатып алу – 6,33 теңге, сату – 6,45 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы Орташа сатып алу – 492,1 теңге, сату – 494,2 теңге.
Еуро бағамы Орташа сатып алу – 584,1 теңге, сату – 590 теңге.
Рубль бағамы Орташа сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,45 теңге.
Ескерту: Көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәттегі жағдайға негізделген. Уақыт өте валютаның бағамы өзгеруі мүмкін.