Қаржы

Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 11:32 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 11 ақпанда сағат 11:05-тегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 491,88 теңге, еуро – 585,83 теңге, рубль – 6,36 теңге.

Астана

Доллар бағамы Орташа сатып алу – 490 теңге, сату – 497 теңге.

Еуро бағамы Орташа сатып алу – 582 теңге, сату – 592 теңге.

Рубль бағамы Орташа сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,55 теңге.

Алматы

Доллар бағамы Орташа сатып алу – 491,9 теңге, сату – 494,4 теңге.

Еуро бағамы Орташа сатып алу – 584 теңге, сату – 588,8 теңге.

Рубль бағамы Орташа сатып алу – 6,33 теңге, сату – 6,45 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы Орташа сатып алу – 492,1 теңге, сату – 494,2 теңге.

Еуро бағамы Орташа сатып алу – 584,1 теңге, сату – 590 теңге.

Рубль бағамы Орташа сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,45 теңге.

Ескерту: Көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәттегі жағдайға негізделген. Уақыт өте валютаның бағамы өзгеруі мүмкін.

