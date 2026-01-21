Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 21 қаңтар
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 21 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар – 507,05 теңге, еуро – 594,82 теңге, рубль – 6,51 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 506 теңге, сату – 513 теңге
Еуро: сатып алу – 589,9 теңге, сату – 599,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 507,6 теңге, сату – 510 теңге
Еуро: сатып алу – 592,1 теңге, сату – 596,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,53 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 507,5 теңге, сату – 509,7 теңге
Еуро: сатып алу – 591,8 теңге, сату – 597,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,54 теңге
Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі деректер болып табылады. Валюта бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.
