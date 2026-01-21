#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбас пункттеріндегі валюта бағамы – 21 қаңтар

Zakon.kz 2026 жылғы 21 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар – 507,05 теңге, еуро – 594,82 теңге, рубль – 6,51 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 506 теңге, сату – 513 теңге

Еуро: сатып алу – 589,9 теңге, сату – 599,9 теңге

Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 507,6 теңге, сату – 510 теңге

Еуро: сатып алу – 592,1 теңге, сату – 596,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,53 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 507,5 теңге, сату – 509,7 теңге

Еуро: сатып алу – 591,8 теңге, сату – 597,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,54 теңге

Аталған бағамдар материал жазылған сәттегі деректер болып табылады. Валюта бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
