Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы – 8 қаңтар
Zakon.kz 2026 жылғы 8 қаңтарға (сағат 11:08) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, Еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банкі мәліметінше, ресми бағам: доллар – 512,83 теңге, Еуро – 600,58 теңге, рубль – 6,36 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 510 теңге, сату – 517 теңге
Еуро: сатып алу – 595 теңге, сату – 605,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,15 теңге, сату – 6,50 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 511,8 теңге, сату – 515,7 теңге
Еуро: сатып алу – 596,3 теңге, сату – 602,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,19 теңге, сату – 6,36 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 512,6 теңге, сату – 514,8 теңге
Еуро: сатып алу – 595,3 теңге, сату – 602,2 теңге
Рубль: сатып алу – 6,26 теңге, сату – 6,36 теңге
Айта кетейік, бұл бағамдар материал жарияланған сәттегі орташа бағамдар болып табылады. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
