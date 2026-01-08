#Халық заңгері
Қаржы

Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы – 8 қаңтар

Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 8 қаңтарға (сағат 11:08) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, Еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банкі мәліметінше, ресми бағам: доллар – 512,83 теңге, Еуро – 600,58 теңге, рубль – 6,36 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 510 теңге, сату – 517 теңге

Еуро: сатып алу – 595 теңге, сату – 605,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,15 теңге, сату – 6,50 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 511,8 теңге, сату – 515,7 теңге

Еуро: сатып алу – 596,3 теңге, сату – 602,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,19 теңге, сату – 6,36 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 512,6 теңге, сату – 514,8 теңге

Еуро: сатып алу – 595,3 теңге, сату – 602,2 теңге

Рубль: сатып алу – 6,26 теңге, сату – 6,36 теңге

Айта кетейік, бұл бағамдар материал жарияланған сәттегі орташа бағамдар болып табылады. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
