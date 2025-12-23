Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 23 желтоқсан
Zakon.kz 2025 жылғы 23 желтоқсанға (сағат 11:05) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банктің ресми деректері бойынша, доллар – 515,02 теңге, евро – 604,22 теңге, рубль – 6,5 теңге.
Астана:
Доллар: сатып алу – 510,4 теңге, сату – 517,6 теңге
Еуро: сатып алу – 600,3 теңге, сату – 610,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,58 теңге
Алматы:
Доллар: сатып алу – 510,9 теңге, сату – 513,9 теңге
Еуро: сатып алу – 600,1 теңге, сату – 605,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,54 теңге
Шымкент:
Доллар: сатып алу – 511 теңге, сату – 513,5 теңге
Еуро: сатып алу – 600,2 теңге, сату – 605,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар тек материал жазылған сәттегі деректерге сәйкес. Валютаның бағасы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.
