#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 23 желтоқсан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 11:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2025 жылғы 23 желтоқсанға (сағат 11:05) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банктің ресми деректері бойынша, доллар – 515,02 теңге, евро – 604,22 теңге, рубль – 6,5 теңге.

Астана:

Доллар: сатып алу – 510,4 теңге, сату – 517,6 теңге

Еуро: сатып алу – 600,3 теңге, сату – 610,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,58 теңге

Алматы:

Доллар: сатып алу – 510,9 теңге, сату – 513,9 теңге

Еуро: сатып алу – 600,1 теңге, сату – 605,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,54 теңге

Шымкент:

Доллар: сатып алу – 511 теңге, сату – 513,5 теңге

Еуро: сатып алу – 600,2 теңге, сату – 605,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар тек материал жазылған сәттегі деректерге сәйкес. Валютаның бағасы уақыт өткен сайын өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
23 желтоқсандағы саудада доллар бірден бес теңгеге арзандады
15:45, Бүгін
23 желтоқсандағы саудада доллар бірден бес теңгеге арзандады
Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 28 тамыз
12:00, 28 тамыз 2025
Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 28 тамыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 23 қыркүйек
11:35, 23 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 23 қыркүйек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: