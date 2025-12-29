#Халық заңгері
29 желтоқсандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 11:17 Фото: freepik
Zakon.kz 2025 жылғы 29 желтоқсанға (сағат 11:09) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар – 504,6 теңге, евро – 594,27 теңге, рубль – 6,48 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Орташа сатып алу – 506,9 теңге, сату – 513,9 теңге.

Евро бағамы

Орташа сатып алу – 594,3 теңге, сату – 604,2 теңге.

Рубль бағамы

Орташа сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,55 теңге.

Алматы

Доллар бағамы

Орташа сатып алу – 506,9 теңге, сату – 510,7 теңге.

Евро бағамы

Орташа сатып алу – 594,9 теңге, сату – 601,5 теңге.

Рубль бағамы

Орташа сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,49 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы

Орташа сатып алу – 508,5 теңге, сату – 511,3 теңге.

Евро бағамы

Орташа сатып алу – 594,8 теңге, сату – 601,3 теңге.

Рубль бағамы

Орташа сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,48 теңге.

Аталған валюта бағамдары материал жазылған сәтке сәйкес келетінін ескеріңіз. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
