29 желтоқсандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар – 504,6 теңге, евро – 594,27 теңге, рубль – 6,48 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Орташа сатып алу – 506,9 теңге, сату – 513,9 теңге.
Евро бағамы
Орташа сатып алу – 594,3 теңге, сату – 604,2 теңге.
Рубль бағамы
Орташа сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,55 теңге.
Алматы
Доллар бағамы
Орташа сатып алу – 506,9 теңге, сату – 510,7 теңге.
Евро бағамы
Орташа сатып алу – 594,9 теңге, сату – 601,5 теңге.
Рубль бағамы
Орташа сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,49 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы
Орташа сатып алу – 508,5 теңге, сату – 511,3 теңге.
Евро бағамы
Орташа сатып алу – 594,8 теңге, сату – 601,3 теңге.
Рубль бағамы
Орташа сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,48 теңге.
Аталған валюта бағамдары материал жазылған сәтке сәйкес келетінін ескеріңіз. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.