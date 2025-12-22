22 желтоқсандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
Zakon.kz 2025 жылғы 22 желтоқсандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 517,66 теңге, еуро – 606,49 теңге, рубль – 6,44 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 513,4 теңге, сату – 520,3 теңге
Еуро: сатып алу – 600,4 теңге, сату – 610,4 теңге
Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,53 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 516,1 теңге, сату – 518,2 теңге
Еуро: сатып алу – 602,6 теңге, сату – 607 теңге
Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,49 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 515,7 теңге, сату – 515,7 теңге
Еуро: сатып алу – 602,8 теңге, сату – 608,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,48 теңге
Аталған бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валютаның нақты бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.
