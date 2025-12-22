#Халық заңгері
Қаржы

22 желтоқсандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 12:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 22 желтоқсандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 517,66 теңге, еуро – 606,49 теңге, рубль – 6,44 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 513,4 теңге, сату – 520,3 теңге

Еуро: сатып алу – 600,4 теңге, сату – 610,4 теңге

Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,53 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 516,1 теңге, сату – 518,2 теңге

Еуро: сатып алу – 602,6 теңге, сату – 607 теңге

Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,49 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 515,7 теңге, сату – 515,7 теңге

Еуро: сатып алу – 602,8 теңге, сату – 608,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,48 теңге

Аталған бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валютаның нақты бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

