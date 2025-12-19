#Халық заңгері
Қаржы

19 желтоқсандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 11:31 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 19 желтоқсандағы (11:07-де) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 513,55 теңге, еуро – 602,09 теңге, рубль – 6,42 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 514,6 теңге, сату – 521,6 теңге

Еуро: сатып алу – 592,4 теңге, сату – 602,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,57 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 517,4 теңге, сату – 519,9 теңге

Еуро: сатып алу – 604,6 теңге, сату – 609,4 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,53 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 517,5 теңге, сату – 520,1 теңге

Еуро: сатып алу – 603,8 теңге, сату – 609,2 теңге

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге

Аталған бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валютаның нақты бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
