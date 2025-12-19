19 желтоқсандағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
Zakon.kz 2025 жылғы 19 желтоқсандағы (11:07-де) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 513,55 теңге, еуро – 602,09 теңге, рубль – 6,42 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 514,6 теңге, сату – 521,6 теңге
Еуро: сатып алу – 592,4 теңге, сату – 602,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,57 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 517,4 теңге, сату – 519,9 теңге
Еуро: сатып алу – 604,6 теңге, сату – 609,4 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,53 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 517,5 теңге, сату – 520,1 теңге
Еуро: сатып алу – 603,8 теңге, сату – 609,2 теңге
Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге
Аталған бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валютаның нақты бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.
