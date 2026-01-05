#Халық заңгері
Қаржы

5 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы

Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 5 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 505,53 теңге, еуро – 593,44 теңге, рубль – 6,34 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 509 теңге, сату – 516 теңге

Еуро: сатып алу – 593 теңге, сату – 603 теңге

Рубль: сатып алу – 6,09 теңге, сату – 6,50 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 511,2 теңге, сату – 514,8 теңге

Еуро: сатып алу – 594,5 теңге, сату – 601,9 теңге

Рубль: сатып алу – 6,15 теңге, сату – 6,37 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 511,3 теңге, сату – 513,6 теңге

Еуро: сатып алу – 592,4 теңге, сату – 604,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,37 теңге

Аталған бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валютаның нақты бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

