5 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
Zakon.kz 2026 жылғы 5 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 505,53 теңге, еуро – 593,44 теңге, рубль – 6,34 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 509 теңге, сату – 516 теңге
Еуро: сатып алу – 593 теңге, сату – 603 теңге
Рубль: сатып алу – 6,09 теңге, сату – 6,50 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 511,2 теңге, сату – 514,8 теңге
Еуро: сатып алу – 594,5 теңге, сату – 601,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,15 теңге, сату – 6,37 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 511,3 теңге, сату – 513,6 теңге
Еуро: сатып алу – 592,4 теңге, сату – 604,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,37 теңге
Аталған бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валютаның нақты бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.
