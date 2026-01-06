#Халық заңгері
Қаржы

6 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 12:02 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 6 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 511,26 теңге, еуро – 597,61 теңге, рубль – 6,32 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 512,9 теңге, сату – 519,9 теңге

Еуро: сатып алу – 599,9 теңге, сату – 609,9 теңге

Рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,55 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 514,9 теңге, сату – 518,2 теңге

Еуро: сатып алу – 601,2 теңге, сату – 607,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,37 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 513,9 теңге, сату – 516,6 теңге

Еуро: сатып алу – 596,6 теңге, сату – 603,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,24 теңге, сату – 6,35 теңге

Аталған бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валютаның нақты бағамы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
