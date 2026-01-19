#Халық заңгері
Қаржы

19 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 11:34 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 19 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

  • Доллар – 512,16 теңге
  • Еуро – 594,72 теңге
  • Рубль – 6,57 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 509 теңге, сату – 516 теңге
  • Еуро: сатып алу – 591,9 теңге, сату – 601,9 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 510,1 теңге, сату – 512,5 теңге
  • Еуро: сатып алу – 592,8 теңге, сату – 597,2 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,53 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 510,5 теңге, сату – 512,6 теңге
  • Еуро: сатып алу – 592,7 теңге, сату – 597,8 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,55 теңге

Ескерту: көрсетілген ауырбастау бағамдары материал дайындалған уақытқа сәйкес болып табылады. Уақыт өте келе валюта бағамы өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҰБТ-ны қазақ тілінде тапсырған талапкерлер саны белгілі болды: алғашқы қорытынды мен күтпеген заңбұзушылықтар
15:06, Бүгін
ҰБТ-ны қазақ тілінде тапсырған талапкерлер саны белгілі болды: алғашқы қорытынды мен күтпеген заңбұзушылықтар
12 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
11:35, 12 қаңтар 2026
12 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
5 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
11:33, 05 қаңтар 2026
5 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
