19 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
Zakon.kz 2026 жылғы 19 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.
Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
- Доллар – 512,16 теңге
- Еуро – 594,72 теңге
- Рубль – 6,57 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 509 теңге, сату – 516 теңге
- Еуро: сатып алу – 591,9 теңге, сату – 601,9 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 510,1 теңге, сату – 512,5 теңге
- Еуро: сатып алу – 592,8 теңге, сату – 597,2 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,53 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 510,5 теңге, сату – 512,6 теңге
- Еуро: сатып алу – 592,7 теңге, сату – 597,8 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,55 теңге
Ескерту: көрсетілген ауырбастау бағамдары материал дайындалған уақытқа сәйкес болып табылады. Уақыт өте келе валюта бағамы өзгеруі мүмкін.
