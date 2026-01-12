#Халық заңгері
Қаржы

12 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 11:35 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 12 қаңтардағы (11:10) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

РК Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар бағамы – 509,94 теңге, еуро – 593,88 теңге, рубль – 6,43 теңге.

Астана

Доллар: орташа сатып алу – 509 теңге, сату – 516 теңге.

Еуро: орташа сатып алу – 590,1 теңге, сату – 600 теңге.

Рубль: орташа сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,69 теңге.

Алматы

Доллар: орташа сатып алу – 510,7 теңге, сату – 513,5 теңге.

Еуро: орташа сатып алу – 593,9 теңге, сату – 599,3 теңге.

Рубль: орташа сатып алу – 6,32 теңге, сату – 6,47 теңге.

Шымкент

Доллар: орташа сатып алу – 510,5 теңге, сату – 512,8 теңге.

Еуро: орташа сатып алу – 593,9 теңге, сату – 599,8 теңге.

Рубль: орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,44 теңге.

Көрсетілген валюта бағамы материал жазылған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валютаның бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

