12 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
РК Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар бағамы – 509,94 теңге, еуро – 593,88 теңге, рубль – 6,43 теңге.
Астана
Доллар: орташа сатып алу – 509 теңге, сату – 516 теңге.
Еуро: орташа сатып алу – 590,1 теңге, сату – 600 теңге.
Рубль: орташа сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,69 теңге.
Алматы
Доллар: орташа сатып алу – 510,7 теңге, сату – 513,5 теңге.
Еуро: орташа сатып алу – 593,9 теңге, сату – 599,3 теңге.
Рубль: орташа сатып алу – 6,32 теңге, сату – 6,47 теңге.
Шымкент
Доллар: орташа сатып алу – 510,5 теңге, сату – 512,8 теңге.
Еуро: орташа сатып алу – 593,9 теңге, сату – 599,8 теңге.
Рубль: орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,44 теңге.
Көрсетілген валюта бағамы материал жазылған уақытқа ғана сәйкес келеді. Валютаның бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.