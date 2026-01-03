Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 3 қаңтар
Zakon.kz 2026 жылғы 3 қаңтарға (сағат 12:26) Қазақстан Ұлттық банкінде және Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы айырбас пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамдарын жариялады.
Ұлттық банк бағамы:
АҚШ доллары – 505,53 теңге
Еуро – 593,44 теңге
Ресей рублі – 6,34 теңге
Қытай юані – 72,33 теңге
Астана айырбас пункттері:
Доллар: сатып алу – 506,93, сату – 514 теңге
Еуро: сатып алу – 592,98, сату – 602,98 теңге
Рубль: сатып алу – 6,17, сату – 6,47 теңге
Алматы айырбас пункттері:
Доллар: сатып алу – 507,58, сату – 512,46 теңге
Еуро: сатып алу – 593,53, сату – 602,61 теңге
Рубль: сатып алу – 6,07, сату – 6,37 теңге
Шымкент айырбас пункттері:
Доллар: сатып алу – 510,55, сату – 513,41 теңге
Еуро: сатып алу – 591,3, сату – 600,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,22, сату – 6,36 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар тек материал дайындалған сәттегі деректерге сәйкес. Валюта бағамы күн бойы өзгеруі мүмкін.
