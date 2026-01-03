#Халық заңгері
Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 3 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 12:35 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 3 қаңтарға (сағат 12:26) Қазақстан Ұлттық банкінде және Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы айырбас пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамдарын жариялады.

Ұлттық банк бағамы:

АҚШ доллары – 505,53 теңге

Еуро – 593,44 теңге

Ресей рублі – 6,34 теңге

Қытай юані – 72,33 теңге

Астана айырбас пункттері:

Доллар: сатып алу – 506,93, сату – 514 теңге

Еуро: сатып алу – 592,98, сату – 602,98 теңге

Рубль: сатып алу – 6,17, сату – 6,47 теңге

Алматы айырбас пункттері:

Доллар: сатып алу – 507,58, сату – 512,46 теңге

Еуро: сатып алу – 593,53, сату – 602,61 теңге

Рубль: сатып алу – 6,07, сату – 6,37 теңге

Шымкент айырбас пункттері:

Доллар: сатып алу – 510,55, сату – 513,41 теңге

Еуро: сатып алу – 591,3, сату – 600,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,22, сату – 6,36 теңге

Ескерту: көрсетілген бағамдар тек материал дайындалған сәттегі деректерге сәйкес. Валюта бағамы күн бойы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
