#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Қаржы

3 қарашадағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 11:54 Фото: freepik
Zakon.kz 2025 жылғы 3 қарашадағы жағдай бойынша (сағат 11:06) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:

1 АҚШ доллары – 530,47 теңге,

1 еуро – 613,75 теңге,

1 рубль – 6,56 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 529,4 тг, сату – 535,4 тг.

Еуро: сатып алу – 611,4 тг, сату – 618,5 тг.

Рубль: сатып алу – 6,40 тг, сату – 6,55 тг.

Алматы

Доллар: сатып алу – 530,8 тг, сату – 532,8 тг.

Еуро: сатып алу – 612,3 тг, сату – 617,3 тг.

Рубль: сатып алу – 6,47 тг, сату – 6,58 тг.

Шымкент

Доллар: сатып алу – 530,8 тг, сату – 532,9 тг.

Еуро: сатып алу – 611,7 тг, сату – 619,1 тг.

Рубль: сатып алу – 6,46 тг, сату – 6,53 тг.

Көрсетілген бағамдар мақала жазылған сәттегі мәліметтер болып табылады. Уақыт өте келе айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы белгілі болды
11:22, 21 қазан 2025
Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы белгілі болды
Астана мен Алматыдағы валюта бағамы: 15 қазанға арналған мәліметтер
11:17, 15 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы валюта бағамы: 15 қазанға арналған мәліметтер
7 қазанға арналған Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
12:12, 07 қазан 2025
7 қазанға арналған Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: