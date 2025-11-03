3 қарашадағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы
Фото: freepik
Zakon.kz 2025 жылғы 3 қарашадағы жағдай бойынша (сағат 11:06) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:
1 АҚШ доллары – 530,47 теңге,
1 еуро – 613,75 теңге,
1 рубль – 6,56 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 529,4 тг, сату – 535,4 тг.
Еуро: сатып алу – 611,4 тг, сату – 618,5 тг.
Рубль: сатып алу – 6,40 тг, сату – 6,55 тг.
Алматы
Доллар: сатып алу – 530,8 тг, сату – 532,8 тг.
Еуро: сатып алу – 612,3 тг, сату – 617,3 тг.
Рубль: сатып алу – 6,47 тг, сату – 6,58 тг.
Шымкент
Доллар: сатып алу – 530,8 тг, сату – 532,9 тг.
Еуро: сатып алу – 611,7 тг, сату – 619,1 тг.
Рубль: сатып алу – 6,46 тг, сату – 6,53 тг.
Көрсетілген бағамдар мақала жазылған сәттегі мәліметтер болып табылады. Уақыт өте келе айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.
