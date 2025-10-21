#Қазақстан
Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы белгілі болды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 11:22 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады (2025 жылғы 21 қазан, сағат 11:08-дегі жағдай бойынша).

Ұлттық банктің ресми деректеріне сәйкес:

  • доллардың ресми бағамы – 538,12 теңге,
  • еуро – 627,02 теңге,
  • рубль – 6,65 теңге.

Астана

  • Доллар: сатып алу – 537,4 теңге, сату – 543,5 теңге
  • Еуро: сатып алу – 625,5 теңге, сату – 633,5 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,59 теңге, сату – 6,75 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 538,5 теңге, сату – 540,9 теңге
  • Еуро: сатып алу – 626,5 теңге, сату – 630,5 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,67 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 538,6 теңге, сату – 540,6 теңге
  • Еуро: сатып алу – 624,7 теңге, сату – 630 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,65 теңге

Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
