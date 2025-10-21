Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы белгілі болды
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады (2025 жылғы 21 қазан, сағат 11:08-дегі жағдай бойынша).
Ұлттық банктің ресми деректеріне сәйкес:
- доллардың ресми бағамы – 538,12 теңге,
- еуро – 627,02 теңге,
- рубль – 6,65 теңге.
Астана
- Доллар: сатып алу – 537,4 теңге, сату – 543,5 теңге
- Еуро: сатып алу – 625,5 теңге, сату – 633,5 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,59 теңге, сату – 6,75 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 538,5 теңге, сату – 540,9 теңге
- Еуро: сатып алу – 626,5 теңге, сату – 630,5 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,67 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 538,6 теңге, сату – 540,6 теңге
- Еуро: сатып алу – 624,7 теңге, сату – 630 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,65 теңге
Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.
