Қаржы

10 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 11:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 10 наурыздағы (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бойынша орташа бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес:

  • доллар – 493,85 теңге;
  • еуро – 571,78 теңге;
  • рубль – 6,25 теңге.

Астана

Астанада доллардың орташа сатып алу бағамы – 490 теңге, сату бағамы – 497 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 569 теңге, сату бағамы – 579 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,15 теңге, сату бағамы – 6,45 теңге.

Алматы

Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 493 теңге, сату бағамы – 495,3 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 572,3 теңге, сату бағамы – 577,7 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,23 теңге, сату бағамы – 6,36 теңге.

Шымкент

Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы – 493,3 теңге, сату бағамы – 495,3 теңге.

Еуроның орташа сатып алу бағамы – 571,8 теңге, сату бағамы – 577,5 теңге.

Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,26 теңге, сату бағамы – 6,34 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтер болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

