10 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми дерегіне сәйкес:
- доллар – 493,85 теңге;
- еуро – 571,78 теңге;
- рубль – 6,25 теңге.
Астана
Астанада доллардың орташа сатып алу бағамы – 490 теңге, сату бағамы – 497 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 569 теңге, сату бағамы – 579 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,15 теңге, сату бағамы – 6,45 теңге.
Алматы
Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 493 теңге, сату бағамы – 495,3 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 572,3 теңге, сату бағамы – 577,7 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,23 теңге, сату бағамы – 6,36 теңге.
Шымкент
Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы – 493,3 теңге, сату бағамы – 495,3 теңге.
Еуроның орташа сатып алу бағамы – 571,8 теңге, сату бағамы – 577,5 теңге.
Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,26 теңге, сату бағамы – 6,34 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтер болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.