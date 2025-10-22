Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 22 қазан
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі мәліметінше, ресми бағамдар:
АҚШ доллары – 538,56 теңге,
Еуро – 625,65 теңге,
Ресей рублі – 6,62 теңге.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 537,4 теңге, сату – 543,5 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 623,6 теңге, сату – 631,6 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,70 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 538,7 теңге, сату – 541,1 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 625,5 теңге, сату – 629,5 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,67 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы:
Сатып алу – 538,6 теңге, сату – 540,6 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 624,1 теңге, сату – 629,3 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,62 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.