Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 22 қазан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 11:17 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 22 қазандағы (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент2025 жылғы 22 қазандағы (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі мәліметінше, ресми бағамдар:

АҚШ доллары – 538,56 теңге,

Еуро – 625,65 теңге,

Ресей рублі – 6,62 теңге.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 537,4 теңге, сату – 543,5 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 623,6 теңге, сату – 631,6 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,70 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 538,7 теңге, сату – 541,1 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 625,5 теңге, сату – 629,5 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,67 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы:

Сатып алу – 538,6 теңге, сату – 540,6 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 624,1 теңге, сату – 629,3 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,62 теңге.

Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.

