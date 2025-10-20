#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 20 қазан

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 11:31 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 20 қазан сағат 11:08-дегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес,

доллар бағамы – 536,32 теңге,

еуро – 626,9 теңге,

рубль – 6,6 теңге.

Астана

Доллар

Сатып алу – 536,6 теңге/Сату – 542,6 теңге

Еуро

Сатып алу – 625,6 теңге/Сату – 633,5 теңге

Рубль

Сатып алу – 6,57 теңге/Сату – 6,72 теңге

Алматы

Доллар

Сатып алу – 538,7 теңге/Сату – 541,1 теңге

Еуро

Сатып алу – 626,5 теңге/Сату – 630,5 теңге

Рубль

Сатып алу – 6,57 теңге/Сату – 6,69 теңге

Шымкент

Доллар

Сатып алу – 538,6 теңге/Сату – 540,7 теңге

Еуро

Сатып алу – 624,8 теңге/Сату – 629,8 теңге

Рубль

Сатып алу – 6,53 теңге/Сату – 6,62 теңге

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәнге сәйкес келеді. Уақыт өткен сайын шетел валюталарының бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
