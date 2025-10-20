Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 20 қазан
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 20 қазан сағат 11:08-дегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес,
доллар бағамы – 536,32 теңге,
еуро – 626,9 теңге,
рубль – 6,6 теңге.
Астана
Доллар
Сатып алу – 536,6 теңге/Сату – 542,6 теңге
Еуро
Сатып алу – 625,6 теңге/Сату – 633,5 теңге
Рубль
Сатып алу – 6,57 теңге/Сату – 6,72 теңге
Алматы
Доллар
Сатып алу – 538,7 теңге/Сату – 541,1 теңге
Еуро
Сатып алу – 626,5 теңге/Сату – 630,5 теңге
Рубль
Сатып алу – 6,57 теңге/Сату – 6,69 теңге
Шымкент
Доллар
Сатып алу – 538,6 теңге/Сату – 540,7 теңге
Еуро
Сатып алу – 624,8 теңге/Сату – 629,8 теңге
Рубль
Сатып алу – 6,53 теңге/Сату – 6,62 теңге
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәнге сәйкес келеді. Уақыт өткен сайын шетел валюталарының бағамдары өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript