Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 17 қазан
Zakon.kz 2025 жылдың 16 қазанындағы (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
- доллар – 537,84 теңге,
- еуро – 626,85 теңге,
- рубль – 6,79 теңге.
Астана
- Доллар бағамы:
- орташа сатып алу – 535,5 теңге, сату – 540,8 теңге.
- Еуро бағамы:
- орташа сатып алу – 625,2 теңге, сату – 633,3 теңге.
- Рубль бағамы:
- орташа сатып алу – 6,60 теңге, сату – 6,75 теңге.
Алматы
- Доллар бағамы:
- орташа сатып алу – 535,7 теңге, сату – 538,3 теңге.
- Еуро бағамы:
- орташа сатып алу – 627 теңге, сату – 631 теңге.
- Рубль бағамы:
- орташа сатып алу – 6,61 теңге, сату – 6,73 теңге.
Шымкент
- Доллар бағамы:
- орташа сатып алу – 536 теңге, сату – 538,1 теңге.
- Еуро бағамы:
- орташа сатып алу – 624,3 теңге, сату – 629,4 теңге.
- Рубль бағамы:
- орташа сатып алу – 6,61 теңге, сату – 6,71 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдайды көрсетеді. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
