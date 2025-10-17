#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 17 қазан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 11:15 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылдың 16 қазанындағы (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

  • доллар – 537,84 теңге,
  • еуро – 626,85 теңге,
  • рубль – 6,79 теңге.

Астана

  • Доллар бағамы:
  • орташа сатып алу – 535,5 теңге, сату – 540,8 теңге.
  • Еуро бағамы:
  • орташа сатып алу – 625,2 теңге, сату – 633,3 теңге.
  • Рубль бағамы:
  • орташа сатып алу – 6,60 теңге, сату – 6,75 теңге.

Алматы

  • Доллар бағамы:
  • орташа сатып алу – 535,7 теңге, сату – 538,3 теңге.
  • Еуро бағамы:
  • орташа сатып алу – 627 теңге, сату – 631 теңге.
  • Рубль бағамы:
  • орташа сатып алу – 6,61 теңге, сату – 6,73 теңге.

Шымкент

  • Доллар бағамы:
  • орташа сатып алу – 536 теңге, сату – 538,1 теңге.
  • Еуро бағамы:
  • орташа сатып алу – 624,3 теңге, сату – 629,4 теңге.
  • Рубль бағамы:
  • орташа сатып алу – 6,61 теңге, сату – 6,71 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдайды көрсетеді. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 10 қазан 2025 жыл
11:17, 10 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 10 қазан 2025 жыл
7 қазанға арналған Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
12:12, 07 қазан 2025
7 қазанға арналған Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қазан
11:44, 13 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қазан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: