7 қазанға арналған Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
Zakon.kz 2025 жылдың 7 қазанындағы (сағат 11:06 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
АҚШ доллары – 545,67 теңге,
Еуро – 636,41 теңге,
Ресей рублі – 6,57 теңге.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 541,5 теңге
Сату – 547,6 теңге
Еуро бағамы:
Сатып алу – 633,6 теңге
Сату – 641,6 теңге
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,49 теңге
Сату – 6,65 теңге
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 542,3 теңге
Сату – 544,9 теңге
Еуро бағамы:
Сатып алу – 634 теңге
Сату – 639 теңге
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,49 теңге
Сату – 6,61 теңге
Шымкент
Доллар бағамы:
Сатып алу – 541,9 теңге
Сату – 544,9 теңге
Еуро бағамы:
Сатып алу – 634,4 теңге
Сату – 639,9 теңге
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,48 теңге
Сату – 6,58 теңге
Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі жағдайға сәйкес. Уақыт өте айырбас бағамдары өзгеруі мүмкін.
