Қаржы

7 қазанға арналған Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 12:12 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылдың 7 қазанындағы (сағат 11:06 жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

АҚШ доллары – 545,67 теңге,

Еуро – 636,41 теңге,

Ресей рублі – 6,57 теңге.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 541,5 теңге

Сату – 547,6 теңге

Еуро бағамы:

Сатып алу – 633,6 теңге

Сату – 641,6 теңге

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,49 теңге

Сату – 6,65 теңге

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 542,3 теңге

Сату – 544,9 теңге

Еуро бағамы:

Сатып алу – 634 теңге

Сату – 639 теңге

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,49 теңге

Сату – 6,61 теңге

Шымкент

Доллар бағамы:

Сатып алу – 541,9 теңге

Сату – 544,9 теңге

Еуро бағамы:

Сатып алу – 634,4 теңге

Сату – 639,9 теңге

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,48 теңге

Сату – 6,58 теңге

Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі жағдайға сәйкес. Уақыт өте айырбас бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
