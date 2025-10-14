#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Қаржы

14 қазанға арналған Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары жарияланды

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде 2025 жылдың 14 қазанындағы доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды (сағат 11:10 жағдай бойынша).

Ұлттық банктің ресми мәліметіне сәйкес:

АҚШ доллары – 537,77 теңге,

Еуро – 622,95 теңге,

Ресей рублі – 6,65 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 536,6 теңге, сату – 542,6 теңге

Еуро: сатып алу – 621,8 теңге, сату – 629,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,59 теңге, сату – 6,75 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 538,5 теңге, сату – 541,5 теңге

Еуро: сатып алу – 622,5 теңге, сату – 627 теңге

Рубль: сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,69 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 537,2 теңге, сату – 540,3 теңге

Еуро: сатып алу – 621,7 теңге, сату – 627,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,58 теңге, сату – 6,65 теңге

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жазылған уақыттағы деректерге сәйкес. Валюта бағамдары нарықтағы жағдайға байланысты тәулік ішінде өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
7 қазанға арналған Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
12:12, 07 қазан 2025
7 қазанға арналған Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
22 қыркүйекке арналған Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
12:03, 22 қыркүйек 2025
22 қыркүйекке арналған Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 11 қыркүйек
11:07, 11 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 11 қыркүйек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: