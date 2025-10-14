14 қазанға арналған Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары жарияланды
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде 2025 жылдың 14 қазанындағы доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды (сағат 11:10 жағдай бойынша).
Ұлттық банктің ресми мәліметіне сәйкес:
АҚШ доллары – 537,77 теңге,
Еуро – 622,95 теңге,
Ресей рублі – 6,65 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 536,6 теңге, сату – 542,6 теңге
Еуро: сатып алу – 621,8 теңге, сату – 629,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,59 теңге, сату – 6,75 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 538,5 теңге, сату – 541,5 теңге
Еуро: сатып алу – 622,5 теңге, сату – 627 теңге
Рубль: сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,69 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 537,2 теңге, сату – 540,3 теңге
Еуро: сатып алу – 621,7 теңге, сату – 627,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,58 теңге, сату – 6,65 теңге
Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жазылған уақыттағы деректерге сәйкес. Валюта бағамдары нарықтағы жағдайға байланысты тәулік ішінде өзгеруі мүмкін.
