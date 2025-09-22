22 қыркүйекке арналған Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бағамдарының орташа мәнін ұсынды (сағат 11:10 жағдайы бойынша).
Ұлттық банк мәліметінше, ресми бағам:
доллар – 541,19 теңге,
еуро – 636,44 теңге,
рубль – 6,49 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 539,6 тг, сату – 544,6 тг.
Еуро: сатып алу – 633,6 тг, сату – 641,6 тг.
Рубль: сатып алу – 6,35 тг, сату – 6,55 тг.
Алматы
Доллар: сатып алу – 541,3 тг, сату – 543,7 тг.
Еуро: сатып алу – 636 тг, сату – 640 тг.
Рубль: сатып алу – 6,39 тг, сату – 6,51 тг.
Шымкент
Доллар: сатып алу – 541,4 тг, сату – 544,4 тг.
Еуро: сатып алу – 635,7 тг, сату – 640,1 тг.
Рубль: сатып алу – 6,41 тг, сату – 6,48 тг.
Аталған бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өте келе валюта бағамы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript