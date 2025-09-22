#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Қаржы

22 қыркүйекке арналған Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 12:03 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бағамдарының орташа мәнін ұсынды (сағат 11:10 жағдайы бойынша).

Ұлттық банк мәліметінше, ресми бағам:

доллар – 541,19 теңге,

еуро – 636,44 теңге,

рубль – 6,49 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 539,6 тг, сату – 544,6 тг.

Еуро: сатып алу – 633,6 тг, сату – 641,6 тг.

Рубль: сатып алу – 6,35 тг, сату – 6,55 тг.

Алматы

Доллар: сатып алу – 541,3 тг, сату – 543,7 тг.

Еуро: сатып алу – 636 тг, сату – 640 тг.

Рубль: сатып алу – 6,39 тг, сату – 6,51 тг.

Шымкент

Доллар: сатып алу – 541,4 тг, сату – 544,4 тг.

Еуро: сатып алу – 635,7 тг, сату – 640,1 тг.

Рубль: сатып алу – 6,41 тг, сату – 6,48 тг.

Аталған бағамдар материал дайындалған уақытқа ғана өзекті. Уақыт өте келе валюта бағамы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек
11:52, 20 қыркүйек 2025
Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 20 және 21 қыркүйек
17:41, 19 қыркүйек 2025
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 20 және 21 қыркүйек
Доллар мен рубльдің бағасы 19 қыркүйекте төмендеді
15:56, 19 қыркүйек 2025
Доллар мен рубльдің бағасы 19 қыркүйекте төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: