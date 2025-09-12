Астанадағы және Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 12 қыркүйек
Zakon.kz 2025 жылғы 12 қыркүйек күні (сағат 11:10-дағы жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтап ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
- доллар – 538,89 теңге,
- еуро – 629,53 теңге,
- рубль – 6,34 теңге.
Астана
Доллар
- сатып алу – 538,6 тг
- сату – 543,7 тг
Еуро
- сатып алу – 629,6 тг
- сату – 639 тг
Рубль
- сатып алу – 6,25 тг
- сату – 6,45 тг
Алматы
Доллар
- сатып алу – 540 тг
- сату – 542,5 тг
Еуро
- сатып алу – 632,5 тг
- сату – 636,5 тг
Рубль
- сатып алу – 6,27 тг
- сату – 6,39 тг
Шымкент
Доллар
- сатып алу – 540,2 тг
- сату – 543,2 тг
Еуро
- сатып алу – 627,3 тг
- сату – 633 тг
Рубль
- сатып алу – 6,25 тг
- сату – 6,35 тг
Аталған бағамдар тек материал жазылған сәттегі жағдайға сәйкес келеді. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
