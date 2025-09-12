#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Қаржы

Астанадағы және Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 12 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 12:02 Фото: freepik
Zakon.kz 2025 жылғы 12 қыркүйек күні (сағат 11:10-дағы жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтап ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

  • доллар – 538,89 теңге,
  • еуро – 629,53 теңге,
  • рубль – 6,34 теңге.

Астана

Доллар

  • сатып алу – 538,6 тг
  • сату – 543,7 тг

Еуро

  • сатып алу – 629,6 тг
  • сату – 639 тг

Рубль

  • сатып алу – 6,25 тг
  • сату – 6,45 тг

Алматы

Доллар

  • сатып алу – 540 тг
  • сату – 542,5 тг

Еуро

  • сатып алу – 632,5 тг
  • сату – 636,5 тг

Рубль

  • сатып алу – 6,27 тг
  • сату – 6,39 тг

Шымкент

Доллар

  • сатып алу – 540,2 тг
  • сату – 543,2 тг

Еуро

  • сатып алу – 627,3 тг
  • сату – 633 тг

Рубль

  • сатып алу – 6,25 тг
  • сату – 6,35 тг

Аталған бағамдар тек материал жазылған сәттегі жағдайға сәйкес келеді. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 11 қыркүйек
11:07, 11 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 11 қыркүйек
Доллар 10 қыркүйектегі саудада тағы қымбаттады
16:20, 10 қыркүйек 2025
Доллар 10 қыркүйектегі саудада тағы қымбаттады
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы: 10 қыркүйек
13:30, 10 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы: 10 қыркүйек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: