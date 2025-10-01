#Қазақстан
Оқиғалар

Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары – 1 қазан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 11:38 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 1 қазандағы (сағат 11:20-дағы жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

  • доллар – 549,06 теңге,
  • еуро – 644,87 теңге,
  • рубль – 6,66 теңге.

Астана

Доллар

Орташа сатып алу – 545,7 теңге, сату – 550,7 теңге.

Еуро

Орташа сатып алу – 639,4 теңге, сату – 647,5 теңге.

Рубль

Орташа сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,71 теңге.

Алматы

Доллар

Орташа сатып алу – 548,1 теңге, сату – 550,5 теңге.

Еуро

Орташа сатып алу – 642 теңге, сату – 647 теңге.

Рубль

Орташа сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,65 теңге.

Шымкент

Доллар

Орташа сатып алу – 547,7 теңге, сату – 550,8 теңге.

Еуро

Орташа сатып алу – 639 теңге, сату – 644,8 теңге.

Рубль

Орташа сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,61 теңге.

Аталған бағамдар материал дайындалған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.

