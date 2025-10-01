Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары – 1 қазан
Zakon.kz 2025 жылғы 1 қазандағы (сағат 11:20-дағы жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
- доллар – 549,06 теңге,
- еуро – 644,87 теңге,
- рубль – 6,66 теңге.
Астана
Доллар
Орташа сатып алу – 545,7 теңге, сату – 550,7 теңге.
Еуро
Орташа сатып алу – 639,4 теңге, сату – 647,5 теңге.
Рубль
Орташа сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,71 теңге.
Алматы
Доллар
Орташа сатып алу – 548,1 теңге, сату – 550,5 теңге.
Еуро
Орташа сатып алу – 642 теңге, сату – 647 теңге.
Рубль
Орташа сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,65 теңге.
Шымкент
Доллар
Орташа сатып алу – 547,7 теңге, сату – 550,8 теңге.
Еуро
Орташа сатып алу – 639 теңге, сату – 644,8 теңге.
Рубль
Орташа сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,61 теңге.
Аталған бағамдар материал дайындалған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.
