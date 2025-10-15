#Қазақстан
Қоғам

Астана мен Алматыдағы валюта бағамы: 15 қазанға арналған мәліметтер

15.10.2025 11:17
Zakon.kz 2025 жылғы 15 қазандағы (сағат 11:06-дегі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банктің ресми дерегінше, 1 доллар – 538,63 теңге, 1 еуро – 622,23 теңге, 1 рубль – 6,71 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 538,5 теңге, сату – 544,6 теңге

Еуро: сатып алу – 623,5 теңге, сату – 631,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,64 теңге, сату – 6,80 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 540,3 теңге, сату – 543,1 теңге

Еуро: сатып алу – 623,5 теңге, сату – 627,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,67 теңге, сату – 6,79 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 539,7 теңге, сату – 542,8 теңге

Еуро: сатып алу – 623,3 теңге, сату – 629 теңге

Рубль: сатып алу – 6,63 теңге, сату – 6,70 теңге

Көрсетілген бағамдар материал жарияланған уақыттағы жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
