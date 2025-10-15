Астана мен Алматыдағы валюта бағамы: 15 қазанға арналған мәліметтер
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 15 қазандағы (сағат 11:06-дегі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банктің ресми дерегінше, 1 доллар – 538,63 теңге, 1 еуро – 622,23 теңге, 1 рубль – 6,71 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 538,5 теңге, сату – 544,6 теңге
Еуро: сатып алу – 623,5 теңге, сату – 631,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,64 теңге, сату – 6,80 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 540,3 теңге, сату – 543,1 теңге
Еуро: сатып алу – 623,5 теңге, сату – 627,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,67 теңге, сату – 6,79 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 539,7 теңге, сату – 542,8 теңге
Еуро: сатып алу – 623,3 теңге, сату – 629 теңге
Рубль: сатып алу – 6,63 теңге, сату – 6,70 теңге
Көрсетілген бағамдар материал жарияланған уақыттағы жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript