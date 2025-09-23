#Қазақстан
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 23 қыркүйек

23.09.2025 11:35
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамын 2025 жылғы 23 қыркүйек, сағат 11:10 жағдайына ұсынады.

Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:

доллар – 542,67 теңге,

еуро – 638,89 теңге,

рубль – 6,51 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 542,5 тг, сату – 547,5 тг.

Еуро: сатып алу – 637,3 тг, сату – 645,3 тг.

Рубль: сатып алу – 6,45 тг, сату – 6,60 тг.

Алматы

Доллар: сатып алу – 543,5 тг, сату – 545,9 тг.

Еуро: сатып алу – 640 тг, сату – 644,5 тг.

Рубль: сатып алу – 6,39 тг, сату – 6,51 тг.

Шымкент

Доллар: сатып алу – 543,7 тг, сату – 546,7 тг.

Еуро: сатып алу – 637,8 тг, сату – 642,6 тг.

Рубль: сатып алу – 6,43 тг, сату – 6,49 тг.

Айырбастау бағамдары тек материал дайындалған уақытқа өзекті. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

