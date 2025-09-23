Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 23 қыркүйек
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамын 2025 жылғы 23 қыркүйек, сағат 11:10 жағдайына ұсынады.
Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:
доллар – 542,67 теңге,
еуро – 638,89 теңге,
рубль – 6,51 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 542,5 тг, сату – 547,5 тг.
Еуро: сатып алу – 637,3 тг, сату – 645,3 тг.
Рубль: сатып алу – 6,45 тг, сату – 6,60 тг.
Алматы
Доллар: сатып алу – 543,5 тг, сату – 545,9 тг.
Еуро: сатып алу – 640 тг, сату – 644,5 тг.
Рубль: сатып алу – 6,39 тг, сату – 6,51 тг.
Шымкент
Доллар: сатып алу – 543,7 тг, сату – 546,7 тг.
Еуро: сатып алу – 637,8 тг, сату – 642,6 тг.
Рубль: сатып алу – 6,43 тг, сату – 6,49 тг.
Айырбастау бағамдары тек материал дайындалған уақытқа өзекті. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript